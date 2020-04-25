Автомобиль «Яндекс.Такси» перевернулся на пересечении Дачного проспекта и бульвара Новаторов

К счастью, обошлось без жертв. Фото: vk.com/spb_today

К счастью, обошлось без жертв. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 25 апреля в Кировском районе Петербурга произошло ДТП.

На пересечении Дачного проспекта и бульвара Новаторов перевернулся автомобиль «Яндекс.Такси».

По словам очевидцев, пассажиров в салоне автомобиля не оказалось. К счастью, обошлось без жертв. По предварительным данным, ДТП произошло из-за попытки разворота на высокой скорости.

«На перекрестке Дачного и Новаторов Яндекс перевернулся ЯндексТакси, без чьей либо помощи. Все живы. Пассажиров слава богу не было», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

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