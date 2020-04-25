В поселке Лужского района спасатели около часа тушили полыхающие дом и сарай

В поселке Лужского района спасатели около часа тушили полыхающие дом и сарай
Спасатели чуть больше часа тушили полыхающие постройки. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленобласти спасатели тушили горящую обстановку дома и сарая. Постройки вспыхнули на площади 50 квадратных метров.

Все произошло в субботу, 25 апреля, в поселке Мшинское. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 4:03. На территорию СНТ «Светоч» оперативно прибыли девять сотрудников пожарно-спасательной части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, спасатели чуть больше часа тушили полыхающие постройки. К 05:20 пожар был потушен.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре повышенной сложности в Пушкинском районе. На месте происшествия работали более 100 спасателей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МЧС России по Ленобласти Лужский район пожар происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За сутки на коронавирус проверили более 9 тысяч человек
В Пушкинском районе трое вынесли из магазина телевизоры, выпрямитель, ...
Ученые из Италии назвали реальную статистику смертности от коронавируса
На Украине за сутки выявили 478 случаев коронавируса
В Индии число инфицированных COVID-19 за сутки выросло на 1,4 тысячи
Врач умерла после того, как ей четыре раза отказали в тесте на коронавирус
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отказался переходить в клуб АПЛ
В Выборгском районе сгорели дачный дом и баня