В поселке Лужского района спасатели около часа тушили полыхающие дом и сарай

Спасатели чуть больше часа тушили полыхающие постройки. Фото: pixabay

Спасатели чуть больше часа тушили полыхающие постройки. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленобласти спасатели тушили горящую обстановку дома и сарая. Постройки вспыхнули на площади 50 квадратных метров.

Все произошло в субботу, 25 апреля, в поселке Мшинское. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 4:03. На территорию СНТ «Светоч» оперативно прибыли девять сотрудников пожарно-спасательной части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, спасатели чуть больше часа тушили полыхающие постройки. К 05:20 пожар был потушен.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о пожаре повышенной сложности в Пушкинском районе. На месте происшествия работали более 100 спасателей.