В Выборгском районе сгорели дачный дом и баня

В Выборгском районе сгорели дачный дом и баня
Спасатели справились с огнем за час. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти спасатели тушили горящие дом и баню. Сотрудники справились с огнем за час.

Все произошло сегодня, 25 апреля, в СНТ Гладышево. Около двух часов ночи дежурному поступил сигнал о возгорании в Полянском сельском поселении.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону, прибывшие сотрудники пожарно-спасательной части установили, что постройки горели на площади 104 квадратных метра. Дом и баня находились на одном участке.

Пожар потушили силами девяти огнеборцев и двух пожарных машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Лужского района спасатели около часа тушили полыхающие дом и сарай.

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ГУ МЧС России по Ленобласти происшествия
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В Выборгском районе сгорели дачный дом и баня