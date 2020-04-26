Пушков рассказал, как появились слухи о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Российский сенатор Алексей Пушков высказался по поводу слухов о проблемах со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Пушков отметил, что в США и соседних с КНДР странах видят в Ким Чен Ыне «своего рода гаранта стабильности в Северной Корее и некоторой предсказуемости ее действий».

Он добавил, что Ким Чен Ын является партнером Дональда Трампа по переговорам.

«Отсюда — и большое внимание», — написал сенатор в Twitter.

Накануне американские СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача.

До этого ходили слухи, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечал, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.