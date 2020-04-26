На перекрестке Тамбовской и Курской не смогли разъехаться две Lada

На перекрестке Тамбовской и Курской не смогли разъехаться две Lada
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 26 апреля во Фрунзенском районе произошло дорожное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, Lada Largus и Lada Granta столкнулись на перекрёстке Тамбовской и Курской улиц. После ДТП машины врезались в двери магазина на углу перекрестка.

«Если бы магазины работали, то из них было бы уже не выйти. После столкновения Ларгус и Гранта остановились в дверях магазина на углу перекрестка Тамбовской и Курской улиц», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на внутреннем кольце КАД на участке от Выборгского шоссе до проспекта Культуры ранним утром 23 апреля образовался многокилометровый затор.

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