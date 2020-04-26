Депутат Тайсаев заявил, что не получал никаких подтверждений об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев рассказал о том, что недавно встречался с новым послом Северной Кореи в России, который не подтвердил сообщения об ухудшении здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Парламентарий отметил, что у российской стороны «достаточно тесные контакты» с послом КНДР.

«Я с ним обсудил эти новостные темы, и никакого подтверждения не получил», — заявил он, сообщает «Интерфакс».

Накануне американские СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача.

До этого ходили слухи, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечал, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.