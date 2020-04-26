Перекресток Энгельса и Луначарского затопило из-за прорыва трубы

В Выборгском районе утром появилось искусственное озеро из холодной воды.
Проезжая часть оказалась затоплена из-за аварии, вызванной прорывом трубы холодного водоснабжения.
Хоть транспорту и было проблематично преодолевать подобное препятствие, его движение останавливать не пришлось. Фотографии потопа опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники «Водоснабжения Санкт-Петербурга», которые обнаружили течь в водопропускной трубе. Специальные автомобили служб «Водоканала» организовали откачку воды. Уже к 10 утра последствия коммунальной аварии удалось устранить.
Стоит отметить, что жители близлежащих домов не должны были ощутить никаких перебоев с водой. Специалисты временно задействовали резервную система водоснабжения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прорыв трубы оставил жителей Всеволожска без воды.