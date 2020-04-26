В Петербурге весной и летом отмоют 29 тысяч фонарей

Очищать от скопившейся грязи городские источники света будут сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет».

Недавно начались первые работы по благоустройству. Отмывать фонари первым делом начали в центре города на Неве — на набережной Макарова, Мартынова и Лейтенанта Шмидта. А также, на Каменноостровском проспекте.

Работы ведутся в круглосуточном режиме. Они никак не влияют на движение дорожного транспорта. Одному фонарю, как правильно, требуется 10 минут душа, поданного из специальной установки. Различные рекламные объявления дополнительно удалятся щетками. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет».

Больше времени требуется на покраску фонарных столбов. К тому же, на время проведения работ влияет высота и внешний вид опоры. В среднем, окрашивание занимает 30 минут. Первые работы уже состоялись 24 апреля.

Ожидается, что к концу лета вновь чистыми станут 29 тысяч фонарей, а новое покрытие краски получат 14 тысяч фонарных столбов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые фонари появятся в Пулковском парке.