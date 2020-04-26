В Петербурге опровергли информацию о создании фотобазы с гражданами, гуляющими по паркам

Напомним, из-за введенных ограничений, в парки и скверы города проход временно запрещен. В случае нарушения запрета, на гражданина составляется протокол об административном правонарушении.

Ранее в СМИ начала появляться информация о том, что якобы фотографии тех граждан, которые были задержаны в парках, будут формироваться в отдельный фотобанк.

О том, что данная новость не более, чем вымысел, рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На самом деле, в отделении полиции фотографируют каждого задержанного, вне зависимости от нарушений, из-за которых граждан доставили в участок. Это совершенно стандартная практика в работе правоохранительных органов.

При этом, никаких отдельных баз с фотографиями петербуржцев, нарушивших ограничения на посещения парков и скверов, в полиции не создается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге усилят патрулирование скверов и парков.