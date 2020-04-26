В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Именно с этого города китайской провинции Хубэй и началась пандемия коронавирусной инфекции.

Пока весь мир продолжает бороться с активным распространениям коронавируса, а некоторые страны только дожидаются пика заболеваемости, в Ухане выписали последних граждан, лечившихся от COVID-19. Эту позитивную новость сообщил сегодня, 26 апреля, официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

Отмечается, что таких успехов удалось достичь благодаря слаженной работе врачей и медицинского персонала. В город на помощь в лечении пациентов приезжали специалисты со всего Китая.

Также, за день до этого, была приведена статистика заболеваемости в провинции Хубэй. Всего зафиксировано 68128 случаев COVID-19, при чем, 50333 пришлись именно на Ухань. Выздоровели и выписались из медицинских учреждений 63604 человека. Не смогли справиться с тяжелым течением болезни и умерли 4512 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мариинской больнице Петербурга коронавирусом заразились около 50 сотрудников.