В Мариинской больнице Петербурга коронавирусом заразились около 50 сотрудников

О заражении медицинского персонала стационара стало известно сегодня, 26 апреля.

Информация подтверждена представителями пресс-службы Мариинской больницы. Об этом сообщает ТАСС.

С завтрашнего дня, 27 апреля, медицинского учреждение изменит формат приема пациентов. Поступать на госпитализацию в стационар смогут только граждане с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Напомним, город уже понес несколько потерь среди медиков, работающих сейчас на передовой в борьбе с COVID-19.

Сегодня, 26 апреля, скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов. Ранее умер анестезиолог-реаниматолог этого же стационара Сергей Белошицкий. Мужчины проходили лечение от коронавируса в инфекционной клинической больнице имени Боткина, но справиться с болезнью не смогли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти врачи Рощинской больницы массово заразились коронавирусом.