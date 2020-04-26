В Мариинской больнице Петербурга коронавирусом заразились около 50 сотрудников

В Мариинской больнице Петербурга коронавирусом заразились около 50 сотрудников
На карантин из-за коронавируса закрываются многие медицинские учреждения. Фото: Pixabay

О заражении медицинского персонала стационара стало известно сегодня, 26 апреля.

Информация подтверждена представителями пресс-службы Мариинской больницы. Об этом сообщает ТАСС.

С завтрашнего дня, 27 апреля, медицинского учреждение изменит формат приема пациентов. Поступать на госпитализацию в стационар смогут только граждане с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Напомним, город уже понес несколько потерь среди медиков, работающих сейчас на передовой в борьбе с COVID-19.

Сегодня, 26 апреля, скончался заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы Алексей Филиппов. Ранее умер анестезиолог-реаниматолог этого же стационара Сергей Белошицкий. Мужчины проходили лечение от коронавируса в инфекционной клинической больнице имени Боткина, но справиться с болезнью не смогли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти врачи Рощинской больницы массово заразились коронавирусом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус мариинская больница случаи заражения сотрудники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Мариинской больнице Петербурга коронавирусом заразились около 50 сотрудников
Во Франции из-за лекарства от коронавируса скончались четыре пациента
Россия приостановит экспорт зерновых культур до 1 июля
Беглов принес слова соболезнования в связи со смертью врача Александровской ...
В Петербурге весной и летом отмоют 29 тысяч фонарей
Ломбертс рассказал об одном из самых безбашенных игроков «Зенита»
В Ленобласти скончалась медсестра Гатчинской клинической больницы
Ленобласть снова ждет мороз и гололедица