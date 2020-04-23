В Ленобласти врачи Рощинской больницы массово заразились коронавирусом

В Ленинградской области коронавирусную инфекцию диагностировали сразу у восьми сотрудников Рощинской больницы в Выборгском районе.

Это первый случай массового заражения коронавирусом врачей в регионе. По общему числу заразившихся этот случай занимает пятое место по всей России. О происшествии в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Выборгский район является вторым в Ленобласти по количеству случаев заражения, там 113 пациентов с COVID-19.

Сейчас медицинское учреждение не принимает больных, клиника закрыта на карантин и готовится к перепрофилированию. Впоследствии туда будут привозить пациентов с коронавирусом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что, по словам главврача столичной Коммунарки Дениса Проценко, число госпитализаций с COVID-19 увеличивается.