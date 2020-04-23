Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19
Президент России Владимир Путин и главврач ГКБ №40 Денис Проценко. Фото: kremlin.ru

В российской столице снова наблюдается рост числа госпитализаций с новой инфекцией COVID-19. Такое заявление сделал главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

От отметил, что в медицинское учреждение поступает больше пациентов с коронавирусом, чем выписывается.

В своем аккаунте в Facebook врач рассказал, что об отрицательной статистике свидетельствуют данные, которые ежедневно публикуют врачи. Проценко также добавил, что в последнее время в Москве активно открывают новые стационары, однако и это не помогает снизить нагрузку на работающие больницы.

Напомним, по последним данным, в мире заражены новой инфекцией 2 621 805 человек. Скончались 183 030, при этом 714 888 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве 27 человек не смогли побороть коронавирус. Среди умерших — пациенты от 38 до 90 лет.

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