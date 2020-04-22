В Москве 27 человек умерли от коронавируса

В Москве 27 человек умерли от коронавируса
Подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Москве еще 27 человек стали жертвами коронавируса. Среди умерших — пациенты от 38 до 90 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Отмечается, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания такие, как гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 2 621 805 человек. Скончались 183 030, при этом 714 888 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.

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