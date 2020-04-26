Слухи о болезни Ким Чен Ына не повлияли на жителей Пхеньяна

Ранее в американских СМИ появилась информация о панике среди населения. Якобы граждане кинулись в магазины скупать все самое необходимое, а над городом начали низко летать вертолеты.

На самом деле, в городе ничего не изменилось. Да, людей на улицах, как и транспорта, практически нет, но это связано исключительно с ограничительными мерами из-за коронавируса. Увеличения количество полицейских, патрулей, ничего этого нет. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на корреспондента, находящегося непосредственно в Пхеньяне.

Все общественные заведения работают в прежнем режиме, а очередей за продуктами не наблюдаются.

Изменения в вещании на телевидении и радио тоже не произошли. Ситуация в городе совершенно такая же, как и в другой обычный выходной в столице КНДР.

Напомним, вчера, 25 апреля, в ряде СМИ была опубликована информация о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Ранее активно обсуждалась его болезнь. Слухи о серьезных проблемах со здоровьем и готовящемся преемнике появились из-за того, что глава страны давно не появлялся на публике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной Корее заявили, что Ким Чен Ын жив и деятелен.