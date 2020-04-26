Еще 31 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Эпидемия COVID-19 продолжает забирать жизни пациентов.

О еще 31 случае смерти граждан сообщили в оперативном штабе столицы. У всех погибших на фоне осложненного течения заболевания развилась пневмония, с которой они справиться не смогли, несмотря на все старания медиков.

В общей сложности, по состоянию на вечер 26 апреля, в столице от коронавируса скончалось 435 граждан. Всего официально зарегистрировано 42480 случаев инфицирования болезнью. Выздоровели 3175 человек.

Всего в России зафиксировано 80949 случаев COVID-19.

В Петербурге подтверждено 3077 случаев коронавирусной инфекции. Успешно побороли заболевание и покинули стационары 489 граждан. Умерло за все время эпидемии в Северной столице 27 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 900 российских военных заразились коронавирусом.