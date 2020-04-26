Почти 900 российских военных заразились коронавирусом

Почти 900 российских военных заразились коронавирусом
Коронавирус. Фото: Pixabay

О положительных тестах на коронавирусную инфекцию у военнослужащих сообщили сегодня, 26 апреля, в Министерстве обороны. Всего заболело 874 военных.

С марта месяца проводились лабораторные исследования среди всех сотрудников вооруженных сил России. В случае выявления болезни, оперативно организовывалось лечение.

В настоящее время, в стационарах при Минобороны лечение получают 314 граждан, изолированы по месту несения служебного долга 175 человек, в городских медицинских учреждениях находятся 6 человек. Также, 379 человек находятся на карантине дома.

Также, выявлены многочисленные случаи заболевания COVID-19 в образовательных учреждения Минобороны. Зараженными оказались 779 курсантов и слушателей высших учебных заведений, а также 192 человека из различных училищ. Вирус настиг как воспитанников, так и учителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России число зараженных коронавирусом увеличилось на 6361 человека.

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