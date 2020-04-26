В Петербурге неизвестные подожгли бездомного

В Петербурге неизвестные подожгли бездомного
Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: Pixabay

Жестокие мотивы граждан, совершивших данное деяние, не поддаются никакому разумному объяснению.

Все случилось сегодня вечером, 26 апреля, на улице Ленсовета в Московском районе. Точно неизвестно при каких обстоятельствах произошла трагедия. Пострадавший человек без определенного места жительства находился на помойке, когда к нему подошли неизвестные и подожгли его. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источники в полиции.

Мужчину обнаружили очевидцы и вызвали скорую. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Состояние оценивается как тяжелое, на теле зафиксировано большое количество ожогов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину подозревают в поджоге своей сожительницы. Пострадавшую спасли соседи, которые вовремя пресекли распространение огня. Она была отправлена в больницу, где врачи оказали всю необходимую помощь.

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