В Петербурге неизвестные подожгли бездомного

Жестокие мотивы граждан, совершивших данное деяние, не поддаются никакому разумному объяснению.

Все случилось сегодня вечером, 26 апреля, на улице Ленсовета в Московском районе. Точно неизвестно при каких обстоятельствах произошла трагедия. Пострадавший человек без определенного места жительства находился на помойке, когда к нему подошли неизвестные и подожгли его. Об этом сообщает 78.ru с ссылкой на источники в полиции.

Мужчину обнаружили очевидцы и вызвали скорую. Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Состояние оценивается как тяжелое, на теле зафиксировано большое количество ожогов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти мужчину подозревают в поджоге своей сожительницы. Пострадавшую спасли соседи, которые вовремя пресекли распространение огня. Она была отправлена в больницу, где врачи оказали всю необходимую помощь.