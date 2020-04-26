Специалисты назвали продукты, снижающие иммунитет

Врачи не раз сомневались в данных продуктах питания. В период эпидемии коронавирусной инфекции их вовсе лучше избегать.

Поклонникам кофе стоит знать, что их любимый напиток, употребляемый в больших количествах, может навредить. Все дело в том, что кофеин неблагоприятно влияет на работу вилочковой железы. Именно она занимается выработкой клеток, призванных защищать организм человека от вирусов и бактерий.

Разнообразные сухие завтраки, в составе которых сплошные углеводы, не дают никакой пользы организму. В случае пониженной подвижности, которая сейчас фиксируется у многих граждан, сидящих дома, подобная вредная пища рискует задержаться в организме в виде лишних килограмм.

Некоторые граждане, оставшись на самоизоляции, решили закупиться горячительными напитками, что даже несколько обеспокоило власти некоторых регионов. Вот только употребление алкоголя — очень вредная затея. Прежде всего, страдает печень, которая обычно активно очищает организм от различных вредных веществ. Из-за плохой работы органа иммунитет может снижаться, а уязвимость организма к вирусам увеличиваться.

Вредным продуктом является и сахар. Его употребление в пищу в принципе не приносит ничего хорошего. Не зря его называют одним из самых вредных продуктов. В сладостях и газированных напитках находится большое количество сахара. Употребление таких продуктов в больших количествах вредит пищеварению и сердечно-сосудистой системе. Также, сахар влияет на работу иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач рассказал, какой продукт является самым вредным.