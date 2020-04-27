В суд направлено уголовное дело об угоне Mercedes в Петербурге

В суд направлено уголовное дело об угоне Mercedes в Петербурге
Угонщика задержали сотрудники ГИБДД Фото: Pixabay

Житель Петербурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в крупном размере).

Как полагает следствие, мужчина у д. 56 по Большому пр. в Василеостровском районе увидел автомобиль марки Mercedes. Дверь машины была открыта. Злоумышленник проник в салон, где обнаружил ключ зажигания, после чего запустил двигатель автомобиля и скрылся на нем, сообщили в прокуратуре Петербурга.

В Петергофе, когда он передвигался на угнанной машине, его задержали сотрудники ГИБДД. Автомобиль вернули потерпевшей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали троих мужчин, подозревающихся в краже как минимум двух дорогостоящих иномарок. Задержанными оказались трое жителей Северной столицы в возрасте от 39 до 44 лет.

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