На проспекте Испытателей столкнулись автобус и Lada

Утром 27 апреля на проспекте Испытателей у Удельного парка произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля Lada Vesta.

По словам очевидцев, автобус и легковушка двигались в одном направлении. ДТП произошло по направлению к станции метро «Пионерская».

«93 автобус приехал в Весту на Испытателей рядом со входом в удельный парк в сторону Пионерской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали легковой автомобиль и трактор, случилось около 8 утра и спровоцировало 10-километровую пробку, крайне нехарактерную для этого времени и текущей эпидемиологической обстановки.