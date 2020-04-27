В Петербурге дети безвестно отсутствующих алиментщиков получат пенсию по потере кормильца

В Петербурге дети безвестно отсутствующих алиментщиков получат пенсию по потере кормильца
Служба судебных приставов. Фото: Baltphoto

В Северной столице дети, чьи родители признаны судом безвестно отсутствующими, получают от государства пенсию по потере кормильца.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, всего в городе статус безвестно отсутствующего получили 74 человека. Недавно еще двое детей начали получать такую пенсию, поскольку их отцы не поддерживали их материально.

Так, с заявлением о признании безвестно отсутствующим обратилась бывшая супруга 35-летнего мужчины, у которых подрастает общая дочь 2013 года рождения. Было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Мужчина накопил долг в размере 600 тысяч рублей и скрывался от судебных приставов на протяжении года, в результате чего иск был удовлетворен.

Также суд удовлетворил исковые требования петербурженки, не получающей средства на содержание сына 2008 года рождения, поскольку местонахождение его отца установить не удалось.

На текущий момент в судах Петербурга рассматривают еще 63 подобных заявления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лишенный автомобиля должник по алиментам приехал к судебным приставам на самокате.

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