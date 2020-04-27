Малый бизнес Петербурга обратился за помощью к Беглову

Представители малого бизнеса также поблагодарили властей за принятый закон об отсрочке арендных платежей. Фото: pixabay.com

Представители малого бизнеса также поблагодарили властей за принятый закон об отсрочке арендных платежей. Фото: pixabay.com

Предприниматели Северной столицы в условиях коронавирусного кризиса обратились за помощью к губернатору Александру Беглову.

Бизнесмены составили официальное обращение, в котором просят градоначальника упростить процедуру получения помощи от государства. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает «Мойка78». В первую очередь, предприниматели просят распространить антикризисные меры по арендным договорам на все отрасли бизнеса, пострадавшие от коронавируса.

Кроме того, они просят властей не идентифицировать деятельность организаций по общероссийскому классификатору экономической деятельности ОКВЭД 2, так как это затрудняет определение вида деятельности. Также иногда фактическая деятельность компании отличается от заявленной в ОКВЭД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга предложили снизить налог на имущество для торговых центров в два раза.