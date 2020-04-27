Более 46 тысяч человек призовет на военную службу Западный военный округ этой весной

Более 46 тысяч человек призовет на военную службу Западный военный округ этой весной
Заседания призывных комиссий планируются в мае, согласно графиков, утвержденных председателями призывных комиссий муниципальных образований, отправка в войска – после 20 мая. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Свыше 46 тысяч призывников этой весной отправятся на срочную службу в 26 центральных и северо-западных регионов Российской Федерации.

Почти половина новобранцев будут направлены в части Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, спортивные, научные и научно-производственные роты. Об этом в понедельник, 27 апреля, gazeta.spb.ru уведомили в пресс-службе Западного военного округа.

Для проведения военного призыва было создано свыше 900 муниципальных призывных комиссий, а также 26 призывных комиссий субъектов страны, где, помимо руководителей местных органов власти, привлекались к организационной помощи общественники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России действует специальная группа из 30 тысяч военнослужащих, которые борются с коронавирусом в рядах отечественной армии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
западный военный округ призывники россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Волочкова рассказала, что самоизоляция не повлияла на ее жизнь
Власти Петербурга поддержат сферу культуры в период пандемии коронавируса
Петербуржца отправили в тюрьму за кражу ювелирки в Ломоносове
Более 46 тысяч человек призовет на военную службу Западный военный округ ...
В Великобритании увеличилось количество детей, заболевших коронавирусом
Фермеры: коронавирус не должен вызвать проблемы с урожаем в Ленобласти
В Киришах женщина напала на возлюбленного с ножницами
Роддом №18 в Петербурге вернулся к работе после закрытия на карантин по ...