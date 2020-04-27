Более 46 тысяч человек призовет на военную службу Западный военный округ этой весной

Заседания призывных комиссий планируются в мае, согласно графиков, утвержденных председателями призывных комиссий муниципальных образований, отправка в войска – после 20 мая. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Заседания призывных комиссий планируются в мае, согласно графиков, утвержденных председателями призывных комиссий муниципальных образований, отправка в войска – после 20 мая. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Свыше 46 тысяч призывников этой весной отправятся на срочную службу в 26 центральных и северо-западных регионов Российской Федерации.

Почти половина новобранцев будут направлены в части Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, спортивные, научные и научно-производственные роты. Об этом в понедельник, 27 апреля, gazeta.spb.ru уведомили в пресс-службе Западного военного округа.

Для проведения военного призыва было создано свыше 900 муниципальных призывных комиссий, а также 26 призывных комиссий субъектов страны, где, помимо руководителей местных органов власти, привлекались к организационной помощи общественники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России действует специальная группа из 30 тысяч военнослужащих, которые борются с коронавирусом в рядах отечественной армии.