Власти Петербурга будут контролировать в онлайне достройку дорог и соцобъектов

Сейчас в Петербурге почти 1,5 тысячи незавершенных объектов. Фото: Baltphoto

Сейчас в Петербурге почти 1,5 тысячи незавершенных объектов. Фото: Baltphoto

Власти Северной столицы будут проводить инвентаризацию строящихся социальных и дорожных объектов, а также следить за завершением работ в онланй-режиме.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил председатель городского комитета по экономическому развитию и стратегическому планированию Валерий Москаленко. На сегодняшний день, по словам Москаленко, в Петербурге имеется около 1,4 тысяч недостроев на общую стоимость около 200 миллиардов рублей.

Как пишет «Коммерсантъ Санкт-Петербург», будет создан единый реестр, куда войдут все незавершенные объекты. В Смольном уже готовится проект соответствующего постановления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ленинградской области увеличили финансирование ремонта и строительства муниципальных дорог в городах и посёлках региона. Дрозденко поручил выделить на это дополнительные 500 млн рублей.