В Ленобласти местных жителей попросят фотографировать перегруженные грузовики

В Ленобласти местных жителей попросят фотографировать перегруженные грузовики
Весенняя просушка продлится до 4 мая. Фото: ГКУ "Ленавтодор"

Фотографии и кадры видео позволят понять сотрудникам дорожной службы, где лучше установить автоматизированные пункты контроля веса транспортных средств. Данное нововведение заработает в Ленинградской области уже в текущем году.

Сейчас трассы активно сушатся, согласно весеннему сезону. Перегруженные автомобили негативно влияют на дорожное покрытие, разрушая его. Каждый день работники дорожных служб, контролирующие вес транспорта, выявляют перегруз у 3-5 машин, из-за чего они направляются на спецстоянку, будучи облаченными в тяжелые цепи. Об этом сообщает ГКУ «Ленавтодор».

Фотографии неравнодушных местных жителей зафиксируют моменты нарушений. Эти материалы помогут взыскивать с владельцев перегруженного транспорта причиненный ущерб. Список компаний, активно нарушающих правила перевозки будет публиковаться в открытом доступе.

Также, можно присылать фото большегрузов, которые совершают поездки на трассах, где запрещен грузовой транзит.

Слать фотографии можно через официальный аккаунт КДХ и «Ленавтодора» — @dorogi_lo.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на трассах Ленобласти начали взвешивать большегрузы из-за весенней просушки.

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