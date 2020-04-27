За месяц в Петербурге выявили почти 700 нарушивших самоизоляцию торговых точек

В основном, владельцы торговых точек добросовестно относятся к выполнению предписаний. Фото: ККИ

В основном, владельцы торговых точек добросовестно относятся к выполнению предписаний. Фото: ККИ

В Северной столицы с 28 марта по 27 апреля выявили 682 торговых объекта, владельцы которых нарушали режим самоизоляции и работали, несмотря на запрет осуществления деятельности.

Проверки, в ходе которых обнаруживали нарушителей, проводились инспекторами Роспотребнадзора совместно с сотрудниками районных администрации и полицией. Среди тех, кто пренебрегал мерами безопасностями, призванными противостоять распространению коронавирусной инфекции, — бары, кальянные, салоны красоты и представители многих других отраслей торговли, в чей ассортимент не входят товары первой необходимости.

В общей сложности, за месяц действия ограничительных мер проверили 44 234 объекта. Большая часть нарушителей, к счастью, после разъяснительной беседы, приостановила работу. В отношении остальных составлены административные протоколы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что только за прошлую неделю ККИ выявил 28 нарушителей.