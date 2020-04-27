За месяц в Петербурге выявили почти 700 нарушивших самоизоляцию торговых точек

За месяц в Петербурге выявили почти 700 нарушивших самоизоляцию торговых точек
В основном, владельцы торговых точек добросовестно относятся к выполнению предписаний. Фото: ККИ

В Северной столицы с 28 марта по 27 апреля выявили 682 торговых объекта, владельцы которых нарушали режим самоизоляции и работали, несмотря на запрет осуществления деятельности.

Проверки, в ходе которых обнаруживали нарушителей, проводились инспекторами Роспотребнадзора совместно с сотрудниками районных администрации и полицией. Среди тех, кто пренебрегал мерами безопасностями, призванными противостоять распространению коронавирусной инфекции, — бары, кальянные, салоны красоты и представители многих других отраслей торговли, в чей ассортимент не входят товары первой необходимости.

В общей сложности, за месяц действия ограничительных мер проверили 44 234 объекта. Большая часть нарушителей, к счастью, после разъяснительной беседы, приостановила работу. В отношении остальных составлены административные протоколы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что только за прошлую неделю ККИ выявил 28 нарушителей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нарушение самоизоляции самоизоляция санкт-петербург торговые точки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За месяц в Петербурге выявили почти 700 нарушивших самоизоляцию торговых точек
В Петербурге сбежал пациент из закрытого на карантин по коронавирусу НИИ Вредена
В Петербурге за нарушение самоизоляции оштрафуют 59-летнюю женщину
В Петербурге и Ленобласти задержали подозреваемых в воровстве в гипермаркетах
ЗСД не планирует снижать стоимость проезда, несмотря на кризис
В Петербурге экс-сотрудница «Почты России» украла у пенсионеров и ...
Таможня Петербурга не дала вывезти за границу защитные маски и защитные очки
Раввин рассказал о коронавирусе в еврейской общине России