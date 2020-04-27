РПЦ утвердила систему наказаний для священников, нарушающих самоизоляцию

"В условиях ограничений особое значение приобретает пастырское окормление верующих на дому, а также в больницах, которое должно реализовываться с соблюдением всех профилактических требований, призванных обезопасить как клириков, так и мирян", - подчеркнули в рабочей группе. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

"В условиях ограничений особое значение приобретает пастырское окормление верующих на дому, а также в больницах, которое должно реализовываться с соблюдением всех профилактических требований, призванных обезопасить как клириков, так и мирян", - подчеркнули в рабочей группе. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Священноослужители, согласно словам патриарха Кирилла, теперь несут ответственность за несоблюдение мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Об этом в понедельник, 27 апреля, оповестила рабочая группа при патриархе, координирующая деятельность церковных учреждений в условиях пандемии COVID-19. Участники группы отметили, что изначально коронавирус не восприняли как серьезную угрозу, что привело к вспышкам заболевания в монастырях и храмах.

После случившегося решено ужесточить наказание за нарушение мер безопасности. Священнослужитель может подвергнуться церковному суду или даже понести церковно-административную ответственность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ разъяснили фрески с изображениями Путина, Сталина и Шойгу на стенах храма Министерства обороны.