Ларису Гузееву дважды оштрафовали в Москве

Телеведущая несколько раз превысила скорость, передвигаясь по Ленинградскому шоссе.

Об этом стало известно 27 апреля. Обо всем сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на собственные источники. Телеведущая Лариса Гузеева 15 и 16 апреля нарушила скоростной режим, когда ехала по Ленинградскому шоссе. Дорогой автомобиль несся по дороге, превышая максимально допустимую скорость на 20-40 километров в час. Отмечается, что спустя почти две недели артистка до сих пор не оплатила штрафы.

Напоминаем, что недавно Гузеева обратилась к россиянам, требуя, чтобы они оставались дома и соблюдали режим самоизоляции. Она материлась и кричала, видимо, считая это действенным способом «достучаться» до сограждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гузеева заставила мужа молиться на холодильник. Гузеева рассказала, что возле холодильника супруг бродит уже сутки. Когда мужчина все же решился приоткрыть заветную дверцу, жена приказала ему немедленно ее закрыть.