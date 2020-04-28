В Китае за сутки выявили всего шесть новых случаев COVID-19

В Китае за сутки выявили всего шесть новых случаев COVID-19
Мир узнал о вспышке коронавируса в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Фото: pixabay.com

В Китае за сутки выявлено всего шесть новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 81 пациент, летальных исходов не зафиксировано. Об этом сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1639 ввозных случаев коронавируса, все еще болеют 552 человека, 21 находится в тяжелом состоянии, 1087 человек выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 065 200 человек. Скончались 211 597, при этом 922 387 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.

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