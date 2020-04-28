Эксперт рассказал, как изменится жизнь россиян после пандемии коронавируса

По его словам, люди в будущем будут придерживаться принципа социального дистанцирования. Фото: gazeta.spb.ru

По его словам, люди в будущем будут придерживаться принципа социального дистанцирования. Фото: gazeta.spb.ru

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов рассказал, что после окончания пандемии россиян ждёт совершенно другая жизнь по сравнению с прошлым годом. По его словам, люди в будущем будут придерживаться принципа социального дистанцирования.

Об этом он рассказал в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия-1».

Эксперт привел в пример китайский Ухань, где сейчас нет ни единого заражения, но люди всё равно начали по -другому, не так, как раньше.

В частности, местные жители перестали ходить в кафе и начали брать еду на вынос.

«То есть это будет другой мир, и мы будем привыкать к этому жить», — отметил он.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 065 200 человек. Скончались 211 597, при этом 922 387 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 87 147 человек, умерли 797. При этом 7 346 пациентов вылечились. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.