Иностранец купил паспорт РФ и хотел оформить на него банковскую карту

Иностранец купил паспорт РФ и хотел оформить на него банковскую карту
Паспорт гражданина РФ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Иностранец купил поддельный паспорт в Шлиссельбурге и обратился с ним в коммерческий банк для получения дебетовой карты.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, иностранного гражданина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного паспорта).

По версии следствия, обвиняемый приобрел в Шлиссельбурге поддельный российский паспорт за 150 тысяч рублей.

С поддельным документом он обратился в банк для получения дебетовой карты. Однако сотрудники банка засомневались в подлинности паспорта и вызвали полицию. Обвиняемого задержали на месте.

Оказалось, что мужчина находится в стране незаконно.

Дело рассмотрит Василеостровский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти задержаны два фальшивых сотрудника ФСБ.

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