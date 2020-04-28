Песков прокомментировал слухи о смерти Ким Чен Ына

Он отметил, что Кремль не получал официальную информацию о главе КНДР.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ничего не знает о самочувствии главы КНДР Ким Чен Ына. Кремль не получал никаких официальных данных, поэтому непонятно, на самом ли деле политик скончался, о чем писал ряд СМИ.

Напоминаем, что с 11 апреля Ким Чен Ын не появлялся на публике. Он пропустил даже празднование дня рождения своего деда, который основал КНДР. Это и стало причиной для того, чтобы думать, что политик плохо себя чувствует. Недавно журналисты и вовсе похоронили Ким Чен Ына – он якобы скончался после неудачной операции на сердце.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экс-дипломат КНДР рассказал, что Ким Чен Ын не может самостоятельно ходить. «Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще, но ясно одно <…> он не может самостоятельно ходить», —сказал Тхэ Ен Хо, сообщает CNN.