Экс-дипломат КНДР рассказал, что Ким Чен Ын не может самостоятельно ходить

Бывший дипломат страны Тхэ Ен Хо рассказал, что северокорейский лидер Ким Чен Ын жив, однако он не может самостоятельно передвигаться.

По словам Тхэ Ен Хо, отсутствие Ким Чен Ына на праздновании дня рождения деда Ким Ир Сена действительно выглядело ненормальным. Он полагает, что Ким Чен Ын не может самостоятельно встать или нормально ходить.

«Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще, но ясно одно <…> он не может самостоятельно ходить», —сказал Тхэ Ен Хо, сообщает CNN.

Накануне американские СМИ сообщили, что северокорейский лидер Ким Чен Ын скончался после операции на сердце. Она якобы прошла неудачно из-за трясущихся рук врача.

До этого ходили слухи, что в последнее время у Ким Чена Ына фиксируются ухудшения здоровья. В частности, сообщалось, что у северокорейского лидера проблемы с сердцем и давлением, а вдобавок к этому сахарный диабет.

Ранее CNN отмечал, что Ким Чен Ына давно не видно на на различных политических мероприятиях, а причиной тому может быть нестабильное самочувствие. Тогда ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп, сказав, что это всего лишь слухи, которые пока еще не нашли официального подтверждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин встретился с Ким Чен Ыном на острове Русский.