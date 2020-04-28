В России допустили возможность обеднения среднего класса

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов заявил, что средний класс в России рискует сильно обеднеть из-за кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Кузьминов заявил в интервью РБК, что есть возможность, что потери в доходах будут наблюдаться во всех слоях общества, но наиболее ощутимо это будет для среднего класса, поскольку «богатые все равно останутся богатыми, а бедные так и будут бедными».

Он подчеркнул, что в первую очередь такие проблемы затронут тех, кто работает в сфере услуг.

Согласно разработанному прогнозу ВШЭ, уровень безработицы в стране может опуститься до 8% в текущем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что малый бизнес Петербурга обратился за помощью к Беглову. Бизнесмены составили официальное обращение, в котором просят градоначальника упростить процедуру получения помощи от государства.