Петербуржцам все равно на самоизоляцию: индекс опустился до 2,1 балла

Это значит, что на улице очень много людей. Столько же, сколько было в любой другой обычный будний день.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщает сервис «Яндекс. Карты». Петербуржцы вновь нарушают режим самоизоляции, введенный в связи с распространением коронавируса. К трем часам дня индекс составил 2,1 балла, что говорит о том, что на улицах слишком много людей. В это же время во вторник до введения ограничений индекс был примерно такой же – получается, что гражданам стало все равно на правила. Тем временем еще хуже дела обстоят в Сосновом Бору, а вот муринцы относятся к режиму более ответственно.

Санкт-Петербург на данный момент занимает десятое место по уровню самоизоляции. Утром, кстати, ситуация была получше. Ожидается, что ближе к вечеру улицы опустеют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге умершим от COVID-19 медикам сделали стену памяти. Стена памяти появилась около здания городского комитета по здравоохранению на Малой Садовой улице, сообщил депутат городского ЗакСобрания Максим Резник в своем твиттере.