Двух бывших полицейских будут судить за мошенничество в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит уголовное дело о крупном мошенничестве. Обвиняемыми по этому делу проходят два бывших сотрудника полиции.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, гражданин Большаков, будучи старшим оперуполномоченным 15 отдела полиции, узнал что в отношении некоего М. и ООО «Инвест Проект» собираются провести проверку. Полицейский вступил в сговор с коллегой Ликеровым с целью обмануть бизнесмена. Они сообщили предпринимателю, что якобы есть возможность прекратить проверку в отношении компании.

Правоохранители вводили бизнесмена в заблуждение с 5 февраля по 22 апреля под видом проведения в отношении него проверки. Ликеров, представившись сотрудником ФСБ, встретился с М. и заявил, что он может приостановить проверку за $200 тысяч. Мужчина сделал вид, что согласился, и обратился в полицию.

В мае прошлого года М. передал Ликерову $1500 и муляж $188,5 тысяч, заверив правоохранителя, что потом передаст остатки. В результате Ликерова задержали.

Позднее Большаков, действуя в сотрудничестве с правоохранителями, позвонил Большаков и сообщил, что готов передать ему деньги в Пулково. Там Ликеров передал Большакову муляж денег. В этот момент его также задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осудят четырех полицейских, подозреваемых в служебном подлоге и мошенничестве.