«Люди Икс» и «Терминатор» стали самыми убыточными фильмами 2019 года

Опубликован список самых убыточных фильмов 2019 года. Траты и доходы подсчитало американское издание Deadline.

При подсчете учитывались чистый доход от проката, домашнего видео и телевизионных прав картин, а также затраты на съемки, рекламу и прочие издержки.

Топ самых убыточных проектов 2019 год возглавил фильм «Люди Икс: Темный Феникс». Спасти картину не смог даже звездный состав: Софи Тернер, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс и другие. Премьера кинокомикса несколько раз откладывалось, а сам фильм вышел неубедительным. Как итог, самые низкие сборы за всю историю «Людей Икс» — 252 млн долларов. Студия после проката недосчиталась 133 млн.

Второе место занял «Терминатор: Темные судьбы». Шестой фильм из культовой серии принес убытки в 122,6 млн долларов.

Третьим по убыточности назван фильм «Кошки», из-за которого студия Universal потеряла 113,6 млн долларов.

Следом расположились «Гемини» и «Потерянное звено» с убытками 111,1 млн и 101,3 млн долларов соответственно.

Самыми прибыльными фильмами 2019 года Deadline назвал «Мстители: Финал», «Холодное сердце 2», «Король Лев», «Джокер» и «Капитан Марвел». В список такж вошли «Истории игрушек 4», «Оно 2», «Достать ножи», «1917» и другие.