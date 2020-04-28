Жителя Ленобласти осудят за фиктивную постановку мигрантов на учет

Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Об этом стало известно сегодня, 28 апреля. Обо всем сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области. Житель Подпорожского района в ноябре 2019 года поставил на учет в доме четырех граждан Узбекистана. При этом ни один из иностранцев не проживал в помещении, так что регистрация была фиктивной. Прокуратура узнала о происходящем благодаря интернету – там сотрудники ведомства нашли любопытное объявление. В результате было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что все хостелы Ленобласти проверят после массового заражения мигрантов COVID-19. Распоряжение о проверках отдал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, после того как в нелегальном хостеле во Всеволожском районе массово заболели проживающие там мигранты. Всего заразилось 123 рабочих.