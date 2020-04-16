Все хостелы Ленобласти проверят после массового заражения мигрантов COVID-19

Все места для временного проживания рабочих и хостелов посетят медицинские работники и правоохранительные органы. Помещения проверят на соблюдение санитарных норм. Также, в них будут устанавливаться возможные зараженные коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, с ссылкой на председателя комитета по труду и занятости населения Ленобласти Аллу Астратову.

Распоряжение о проверках отдал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, после того как в нелегальном хостеле во Всеволожском районе массово заболели проживающие там мигранты. Всего заразилось 123 рабочих.

Прежде всего, проверят места жительства тех граждан, которые занимаются строительством крупных торговых помещений.

Всего в регионе находится от 750 тысяч до 1 млн граждан, приехавших на заработки.

В связи с большим количеством заболевших и контактирующих с ними, рядом с Новосергиевкой организовали палаточный стационар. Всего в хостеле находилось 472 человека.

В результате выяснения всех обстоятельств, было возбуждено уголовное дело о нарушение санитарных и эпидемиологических правил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что около 500 мигрантов из хостела в Новосергиевке оказались под угрозой коронавируса.