Лепс рассказал, что на самоизоляции проводит время с музыкой Высоцкого

Звезда отечественного шоу-бизнеса, певец Григорий Лепс поделился, как проводит время на самоизоляции. Музыкант рассказал, что записывает песни Владимира Высоцкого.

Судя по всему, самоизоляция положительно сказывается на продуктивности: сейчас уже готовы несколько альбомов песен великого советского артиста. Об актуальном времяпрепровождении Григория Лепса спросили «РИА Новости» во вторник, 28 апреля.

Музыкант объяснил, что задуманный проект, благодаря формату, очень легко реализовывать в рамках самоизоляции, поскольку он фактически не требует присутствия других людей и может создаваться «на удаленке». В песнях Высоцкого задействованы только гитара и голос, а это значительно упрощает работу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в феврале Григорию Лепсу сделали операцию парижские врачи.