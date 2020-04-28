Петербургский концерн Nissan планирует уволить четверть сотрудников

Руководство филиала автомобильного концерна Nissan, расположенный в Северной столицы, готовится сократить штат сотрудников на четверть.

Под плановое сокращение попадут 450 человек. Изменения в рядах сотрудников связаны с переходом на односменный режим работы, который назначен на август текущего года. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу предприятия.

Решение о корректировке рабочего режима вызвано значительным падением спроса на отечественном автомобильном рынке. Такая ситуация складывалась еще до кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Так, продажи Nissan за прошлый год упали до 65 тысяч машин, сократившись на 20%. В январе продажи снизились еще на 1%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России снимут с продаж самый дешевый автомобиль.