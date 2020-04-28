В среду, 29 апреля, петербуржцев ждет мокрый снег и ветер

В среду, 29 апреля, петербуржцев ждет мокрый снег и ветер
Температура воздуха в Петербурге, несмотря на конец апреля, редко поднимается выше +10 градусов. Фото: Baltphoto

К середине недели погода в Северной столице испортилась: в среду петербуржцев ждет мокрый снег, переходящий в дождь, и порывистый ветер.

По прогнозам специалистов ФГБУ «Северо-Западное УГМС» завтра в течение дня в городе на Неве ожидается переменная облачность с прояснениями. Не избежать мокрого снега и мелкого дождя. Температура за окном опустится: ночью составит 0…+2 градуса, днем воздух прогреется до +4…+6 градусов тепла.

Ветер сменил свое направление с северного и северо-западный, на восточный и северо-восточный. В целом метеорологи обещают умеренный ветер, однако в прибрежных районах Петербурга могут возникать сильные порывы. Атмосферное давление в норме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грядущим летом жара может обойти Северную столицу стороной, учитывая рекордно теплую зиму.

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