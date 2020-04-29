В Петербурге до 12 мая продлен режим ограничений из-за коронавируса

Пока что, эпидемиологическая ситуация в стране и Северной столице оставляет желать лучшего.

Вчера, 28 апреля, президент России Владимир Путин вновь обратился к жителям страны. Нерабочие дни снова были продлены. Они затронут 6,7 и 8 мая, так как в месяце ожидались длинные выходные, связанные с праздниками. Ожидается, что граждане смогут выйти на работу уже 12 мая.

В связи с этим, коррективы в постановление по ограничительным мерам, связанным с коронавирусом, внес и губернатор Петербурга Александр Беглов. В городе на Неве режим самоизоляции продлится до 12 мая включительно.

Градоначальник записал видеообращение для жителей города, где в очередной раз рассказал о том, как важно во время эпидемии оставаться дома. Подчеркнул он и то, что 28 апреля отмечался День работника скорой помощи. Медики стоят на передовой в борьбе с вирусом, и тоже заболевают. Город уже понес потери среди среди медицинских работников. В реанимации больницы имени Боткина борются с COVID-19 4 врача. Видеообращение было опубликовано на официальной странице Беглова в социальной сети «Вконтакте».

Губернатор отметил, что город справится с угрозой общими силами. Самое главное, чтобы местные жители сознательно подошли к соблюдению ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин продлил майские праздники в связи с пандемией.