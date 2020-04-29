Спасенных тюленей готовятся выпустить в Финский залив

Спасенных тюленей готовятся выпустить в Финский залив
Тюлени учатся общаться. Фото: vk.com/sealrescue

Малыши окрепли и уже готовятся к самостоятельной жизни.

Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» отправили жить 11 серых тюленей в новое место — общий бассейн. Именно там они пройдут заключительную стадию адаптации, научатся общаться, а также отвыкнут от людей. В настоящее время животные весят приблизительно по 25 кг. Когда они наберут вес до 40 кг и адаптируются к новым условиям (холодной воде и охоте), их отправят в свободное плавание в Финский залив, где они продолжат жить сами. Ожидается, что это состоится уже в мае. Об этом сообщает группа «Спасение тюленей 699-23-29» в социальной сети «Вконтакте».

Всего в Центре серых тюленей находятся 16 млекопитающих. Пока что, 5 из них проходят различное лечение и не готовы к новому этапу. Но, как только они поправятся, их сформируют в группу и также отправят в холодные воды общего бассейна, находящего на территории очистных сооружений Водоканала в Репино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые выяснили, зачем тюлени хлопают ластами.

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Спасенных тюленей готовятся выпустить в Финский залив
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