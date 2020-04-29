В аэропорту Пулково отменили 25 рейсов

Сегодня, 29 апреля, табло рейсов вновь пестрит красным словом «отмена».

Коронавирусная инфекция продолжает вносить свои коррективы во внутренние авиаперелеты. В аэропорту в очередной раз в пункты назначения не отправят большое количество самолетов.

Пассажиры не смогут полететь в Сочи, Москву, Пермь, Анапу, Архангельск, Сыктывкар, Екатеринбург, Апатиты, Симферополь, Сургут, Мурманск и Новосибирск.

Таким образом, свои транспортные средства в воздух не смогут отправить следующие авиакомпании: Red Wings, «ЮТэйр», «Россия», Smartavia, S7, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Северсталь». Данная информация указана на электронном табло прилетов и вылетов аэропорта.

Напомним, Россия прекратила международное авиасообщение еще 27 марта. В страну туристы из иностранных государств могут возвращаться только с помощью эвакуационных вывозных рейсов. В связи с этим, аэропорт Северной столицы выглядит действительно пустым. К тому же, в последнее время очень часто отменяются перелеты и по России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник в Пулково отменили 17 рейсов.