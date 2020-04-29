В Петербурге закупят еще 46 аппаратов ИВЛ

В Петербурге закупят еще 46 аппаратов ИВЛ
Фото: pixabay.com

Аукцион на закупку медицинского оборудования объявило АО «Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника».

Всего планируется купить 46 устройств для искусственной вентиляции легких. Сумма для закупки составляет 84,7 миллиона рублей. Данная информация появилась на сайте государственных закупок 23 апреля.

В рамках конкурса выберут одного поставщика, который сможет предоставить оборудование нескольких моделей, произведенных в двух странах — Ирландии и США.

Напомним, аппараты ИВЛ жизненно важны при тяжелом течении коронавирусной инфекции. Наиболее частым осложнением является пневмония, из-за которой человек теряет возможность самостоятельно дышать. Во всем мире наблюдает дефицит данного оборудования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Митрополит Варсонофий передал Петербургу 3 аппарата ИВЛ.

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