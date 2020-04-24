Митрополит Варсонофий передал Петербургу 3 аппарата ИВЛ

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время пасхального богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время пасхального богослужения в Казанском соборе. Фото: Baltphoto

Помощь от Санкт-Петербургской епархии с таким ценным оборудованием очень важна.

Передал их Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Посылку с даром он сопроводит обращением, в котором высказал надежду о том, что эти аппараты искусственной вентиляции легких спасут жизни больных коронавирусной инфекцией. Подчеркнул Митрополит и то, что молится за здоровье жителей Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже сегодня, 24 апреля, оборудование было передано вице-губернатором Николаем Линченко в детскую городскую клиническую больницу №5 имени Н.Ф Филатова.

Напомним, аппараты ИВЛ необходимы при развитии тяжелой формы коронавируса. Во время пневмонии, больной не может продолжать самостоятельно дышать, поэтому ему необходима поддержка.

Согласно последним обновленным данным, в городе на Неве зафиксировано 2711 случаев COVID-19. Справились с вирусом и выздоровели уже 411 петербуржцев. Скончалось 20 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Митрополит Варсонофий попросил Беглова отстрочить выплаты по коммунальным услугам для храмов.