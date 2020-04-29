В результате проверок звонков о минировании в Петербурге задержали женщину

А вот владельца второго номера отыскать не смогли.

Вторник, 28 марта, выдался насыщенным для сотрудников полиции. Сначала правоохранителям позвонила женщина, которая рассказала, что установила взрывное устройство на Измайловском проспекте, убила троих граждан и устроила пожар. На вызов выехали полицейские, которые не нашли следов ни одного из перечисленных преступлений.

Как стало известно gazeta.spb.ru, женщину, которая решила заняться телефонным хулиганством, обнаружить удалось. Её задержали в Девяткино, где и составили протокол об административном правонарушении.

Также, и полицейским метрополитена поступил звонок похожего содержания. На этот раз речь шла только о бомбе, которую подкинули в квартиру на улице Марата. Разумеется, при проверке выяснилось, что информация была ложной. Только выяснить, кто был автором звонка так и не удалось. По всей видимости, звонок совершили, находясь в другой стране.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы пригрозили минированием судам и детским садам Петербурга.