Суд Петербурга определит наказание для виновника смертельного ДТП на Васильевском острове

Прокуратура Северной столицы направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, произошедшем в ноябре 2018 года на Среднем проспекте Васильевского острова.

По информации ведомства, житель Василеостровского района нарушил правила дорожного движения и, в следствие несоблюдения скоростных ограничений, врезался в трамвайную остановку на Среднем проспекте возле дома №88. В это время на остановке находился человек.

Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью. Василеостровский районный суд определит меру наказания для владельца транспортного средства, допустившего столь халатное отношение к жизни и здоровью окружающих, а также правилам безопасности на дороге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Сосновом Бору погиб пожилой велосипедист.