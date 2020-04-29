Суд Петербурга определит наказание для виновника смертельного ДТП на Васильевском острове

Суд Петербурга определит наказание для виновника смертельного ДТП на Васильевском острове
Дело рассмотрит суд Василеостровского района. Фото: pixabay.com

Прокуратура Северной столицы направила в суд уголовное дело о смертельном ДТП, произошедшем в ноябре 2018 года на Среднем проспекте Васильевского острова.

По информации ведомства, житель Василеостровского района нарушил правила дорожного движения и, в следствие несоблюдения скоростных ограничений, врезался в трамвайную остановку на Среднем проспекте возле дома №88. В это время на остановке находился человек.

Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью. Василеостровский районный суд определит меру наказания для владельца транспортного средства, допустившего столь халатное отношение к жизни и здоровью окружающих, а также правилам безопасности на дороге.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате дорожно-транспортного происшествия в Сосновом Бору погиб пожилой велосипедист.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Василеостровский район санкт-петербург смертельное ДТП
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при благоустройстве набережной ...
Побороться за премию Оскар в 2021 году смогут фильмы вышедшие онлайн
Рыбак попал под статью за ловлю корюшки в Ленобласти
В Петербурге замдиректора детского дома задержали за кражу денег у воспитанника
Борис Акунин выпускает новый детектив «Просто Маса» в трех форматах
В Ленобласти зафиксировано 53 новых случая коронавируса
Студент отправил 8-летней девочке интимное фото и предлагал встретиться
В Турции не откажутся от шведского стола